Hartono en Griekspoor in actie op eerste dag Australian Open

‘Lucky loser’ Salvatore Caruso vervangt Novak Djokovic bij de Australian Open

De Italiaanse tennisser vervangt Novak Djokovic op de Australian Open. De nummer 150 van de wereld neemt als ‘lucky loser’ de plek in het speelschema over van de Servische aanvoerder van de wereldranglijst, die Australië vlak voor de start van het grandslamtoernooi moet verlaten. Caruso had in de laatste kwalificatieronde verloren van de Japanner Taro Daniel.

9:47