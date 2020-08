Hartproblemen spelen Konta parten bij terugkeer tennis in VS

Video Heracles aan de haal met geintje van Leverkusen-trai­ner Bosz: 'Welkom Kai Havertz’

9:51 ALMELO - Duits toptalent Kai Havertz naar Heracles Almelo? Wie niet beter weet zou denken dat de Eredivisieclub deze dinsdagochtend de komst van hét Duitse toptalent wereldkundig maakt via sociale media. Niets is minder waar: de tweet met #AnnounceHavertz en een foto van de Duitser in zwart-wit is een leuke knipoog naar een uitspraak van oud-trainer Peter Bosz maandagavond.