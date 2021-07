Hatrickheld Guus Til geniet van knotsgekke avond: ‘Ik had er wel vijf kunnen maken’

Met de bal onder zijn arm deed de man of the match stralend van oor tot oor zijn verhaal na afloop bij EPSN: ,,Dit is fantastisch natuurlijk‘’, aldus Til. ,,Sinds lange tijd waren er weer ontzettend veel mensen in het stadion, dat heb ik gemist.‘’

Til schoot Feyenoord met zijn derde van de avond in de laatste minuut naar de derde voorronde tegen FC Luzern. ,,Ik heb ook nog een grote kans gemist. Ik denk dat ik wel vijf had kunnen maken. Maar goed, dat doet er even niet toe. Ik heb er drie gemaakt en we zijn. Daar ben ik blij mee.‘’

Volledig scherm Guus Til maakt vlak voor tijd de 3-2. © ANP

Zijn treffers vierde hij door de goaltune in de Kuip hard mee te zingen, nu al zijn favoriete nummer. ,,De keren dat ik hier had gespeeld, had ik alleen maar verloren. Als je dan een goal om je oren krijgt en je hoort het nummer, dan is het even iets minder leuk. Ik heb nu ontzettend genoten.‘’

Til sloot zijn ogen niet voor de realiteit en noemde het Europese avondje van Feyenoord ‘knotsgek'. ,,Hoe wij kansen soms ook weggaven... Maar goed, we hebben gewonnen. Dan het het vergeten. Ik denk wel dat we goed moeten analyseren. Drita speelde op de counter, dat de deden ze goed. Maar wij waren af en toe totaal niet waakzaam.‘’

Aanvoerder Leroy Fer stond bij gebrek aan een centrale verdediger centraal achterin en ging twee keer in de fout. ,,Het was zeker mijn avond niet‘’, zei de routinier. ,,Uit twee fouten van mij komen twee goals. Blij dat we door zijn, maar als aanvoerder wil je zeker in dit soort wedstrijden deze fouten niet maken.’’

Trainer Arne Slot nam zijn aanvoerder in bescherming. ,,Leroy gaat bij de tweede goal in de fout, maar ik wil hem in bescherming nemen omdat hij nu centraal achterin speelt. Daar staat hij pas sinds vier weken terwijl hij nooit eerder in zijn leven op die positie heeft gespeeld.’’

Slot vond dat Feyenoord geluk had. ,,We hebben een groot aantal kansen weggegeven, maar gelukkig hebben we natuurlijk een fantastische keeper. Het was wel lekker dat we nog in de reguliere speeltijd doorgaan, want dat is nu toch het belangrijkste’’, aldus Slot bij ESPN.

