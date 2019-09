Hattrick voor Groenewegen in Tour of Britain, Van der Poel verliest leiderstrui

Na zijn zege in de openingsrit en de derde etappe was hij op de vijfde dag een klasse apart in Birkenhead Park. Daarmee boekte Groenewegen zijn veertiende overwinning dit seizoen. Dat is meer dan welke renner dan ook deze jaargang. Op gepaste afstand van Groenewegen kwam de Brit Matt Walls als tweede en Matteo Trentin als derde over de streep. De vierde plaats was voor de Nederlander Cees Bol.



Mathieu van der Poel begon de vijfde etappe in de groene leiderstrui, maar die moest hij afstaan aan de Italiaan Trentin die de eerste plaats heroverde vanwege zijn derde plek in de daguitslag.



Donderdag gaat de Tour of Britain verder met een individuele tijdrit over nagenoeg 14 vlakke kilometers. Vorig jaar werd de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen door Julian Alaphilippe, een jaar eerder door Lars Boom.