Hattrick voor ongenaakbare Marianne Vos in Ronde van Scandinavië, 245ste zege een feit

Vos bleef in de sprint van de 118.9 kilometer lange etappe van Moss naar Sarpsborg Cecilie Uttrup Ludwig uit Denemarken voor en voltooide zo haar hattrick. De derde plaats was voor de Belgische Shari Bossuyt.

,,Dit is heel bijzonder. Drie keer op rij winnen, dat maak je niet zo vaak mee”, aldus Vos op de website van haar ploeg. ,,Het was een behoorlijk zware koers waarin veel werd aangevallen. Ik probeerde continu goed van voren te zitten en alert te zijn. Tijdens de laatste paar kilometer was het zaak om goed geplaatst te zitten voor de sprint. De laatste bocht kwam ik goed door, maar daarna raakte ik ingesloten. Ik moest een klein sprintje trekken om terug in positie te komen en kwam vervolgens in het wiel van Cecile terecht. Achteraf was dat het goede wiel.”