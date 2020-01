Hazard begon met 5 kilo overgewicht bij Real Madrid: ‘Vakantie is vakantie’

Apollo 8 uit Borne woensdag­avond in halve finale bekertoer­nooi

13:25 BORNE - Eredivisionist Apollo 8 speelt in vijf dagen tweemaal thuis tegen koploper Sliedrecht Sport. De eerste ontmoeting tussen de volleybalsters van Apollo 8 en Sliedrecht Sport in het tweeluik, woensdagavond, is het meest bijzonder en beladen. In de Bornse sporthal De Veste wordt de halve finale van het bekertoernooi gespeeld.