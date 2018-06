Hazard en Lukaku leiden België soepel voorbij Tunesië

Het echte werk moet uiteraard nog beginnen. En dat België in de eerste twee duels tijdens dit WK in Rusland de volle buit (vandaag 5-2 tegen Tunesië) zou pakken, was ook wel ieders verwachting. Maar de Rode Duivels, in Moskou overigens in gele shirts, lieten wederom zien over een enorme aanvalskracht te beschikken.

Door Mikos Gouka



De flitsende openingsfase in het stadion van Spartak Moskou gaf de Belgen een geruststellende 2-0 voorsprong, door een rake strafschop van Eden Hazard en een rake uithaal met de linkervoet van Romelu Lukaku. Maar vervolgens kwam er een fase die zou kunnen aantonen waarom veel kenners toch nog ernstige twijfels hebben of België wel een ware kanshebber is voor de wereldtitel.



Het snelle antwoord van de bescheiden Tunesiërs bijvoorbeeld, door een rake kopbal van Dylan Bronn (2-1). Maar ook in het vervolg dook Tunesië af en toe dreigend op voor het doel van Thibaut Courtois, terwijl de ploeg in die fase twee basisspelers geblesseerd zag afhaken. Defensief zijn de Belgen, zoals bekend, minder talentrijk dan aanvallend, ook al omdat Vincent Kompany maar weer eens geblesseerd moet toekijken. Zijn vervanger Dedryck Boyata (Celtic) is in balbezit over het algemeen pover.



Krakers

Op slag van rust en kort na de pauze stelde België overigens weer orde op zaken. Lukaku en Hazard zorgden voor 3-1 en 4-1. Plaatsing voor de knock-outfase is voor het laatste groepsduel in Kaliningrad tegen Engeland al bijna een feit. En met Lukaku (4) en Hazard (2) heeft de ploeg spelers in huis die de potentie hebben om topscorer van het toernooi te worden. Maar de vraag is hoe sterk de tegenstand van eerst Panama (3-0) en vandaag Tunesië moeten worden ingeschat nu de echte krakers nog moeten komen.



Lukaku viel overigens uit met een enkelblessure. Dries Mertens werd de diepe spits. 1.69 meter in plaats van 1.90 meter pure kracht. België kan voorin echt alle kanten op. Later bracht coach Roberto Martinez nog Michy Batshuayi voor Hazard. De invaller miste nog twee enorme kansen, tot hij in de slotminuut alsnog voor 5-1 zorgde op aangeven van een andere invaller: Youri Tielemans van AS Monaco.



Tunesië was toen uiteraard al lang en breed verslagen, de 5-2 van Wahbi Khazri in de absolute slotseconden veranderde daar niets meer aan.