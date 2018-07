Hazard hint op transfer naar Real, Telstar shopt bij Chelsea en Southampton

Het WK in Rusland nadert zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Pizzabakker/aanvaller naar Turkije

Fatih Kamaci heeft een nieuwe club gevonden. De topscorer van TOP Oss tekent voor één jaar bij het Turkse Karabükspor, dat uitkomt op het tweede niveau. Na vier seizoen in Oss gaf de nummer tien uit Waalwijk aan toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Deze heeft hij dus gevonden bij Karabükspor. Daar treft hij onder meer Ferhat Görgülü, eveneens ex-FC Oss.

Kamaci, die een pizzeria heeft in Waalwijk, was dit jaar een belangrijke pion in het elftal van trainer Klaas Wels. Hij kroonde zich tot topscorer door 15 doelpunten te maken. Sinds het seizoen 2014-2015 speelt de aanvaller annex middenvelder voor de Ossenaren. Hij werd bij Dongen opgepikt en groeide daarna uit tot bepalende speler.

Hazard: Jullie kennen mijn voorkeur

Na het behalen van de derde plek op het WK in Rusland werd Eden Hazard ook naar zijn toekomst gevraagd. De Rode Duivel heeft Barcelona aan de lijn gehad, maar droomt zelf nog altijd van Real Madrid - dat nog geen concreet bod heeft gedaan. ,,Na zes prachtige jaren bij Chelsea is het misschien tijd om iets anders te ontdekken”, vertelde hij in Sint-Petersburg. ,,Zeker na dit WK. Ik kan beslissen of ik wil blijven of vertrek, maar Chelsea zal de uiteindelijke beslissing nemen - als ze me willen laten gaan. Jullie kennen mijn favoriete bestemming.”

Een dikke knipoog dus naar zijn geliefde club Real Madrid. ,,Ze hebben me aan alle clubs gelinkt. Volgende week is het Bayern München. Nee, ik lach erom. Jullie kennen mijn voorkeur.”

Volledig scherm © EPA

West Ham strikt Felipe Anderson

West Ham United heeft de Braziliaan Felipe Anderson overgenomen van Lazio. De 25-jarige middenvelder tekende een contract voor vier jaar in Londen. Volgens berichten betaalt West Ham zeker 35 miljoen pond, omgerekend een kleine 40 miljoen euro, voor Anderson.

Afhankelijk van bonussen kan het bedrag nog oplopen naar 47,5 miljoen euro. Nog nooit betaalde West Ham zoveel voor een speler.

,,West Ham is een traditieclub waar veel grote spelers hebben gespeeld, zoals Bobby Moore, Carlos Tevez en Paolo Di Canio", vertelt Anderson op de clubsite. ,,Ik ben ambitieus, misschien kan ik hier ook zo'n legende worden."

Volgens West Ham is Anderson zijn geld meer dan waard. ,,Wij denken dat we een van de grootste talenten van Europa binnen hebben gehaald", stelt technisch directeur Mario Husillos van de Premier League-club.

Telstar huurt spits van Soton en middenvelder van Chelsea

Telstar, uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie, heeft zich versterkt met een spits van Southampton (Ryan Seager) en een middenvelder van Chelsea (Kyle Scott). Beiden maken per direct deel uit van de selectie van de club uit IJmuiden. Seager (23) maakte al in 2015 zijn debuut bij Soton, maar kende veel teegnslag door blessures. Scott (20), een speler met Amerikaanse roots, maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij Chelsea in de FA Cup. Scott was twee jaar geleden ook al even op proef bij Willem II.

