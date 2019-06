Hazard moet spelen met 7, Mourinho nieuwe bondscoach Portugal?

Als je de berichtgeving van The Daily Mail goed leest, krijg je de indruk dat José Mourinho weleens de nieuwe bondscoach van Portugal zou kunnen worden. ‘The Special One’ staat volgens eigen zeggen wel open voor een landenploeg, en dan is zijn geboorteland natuurlijk het eerste waar je aan denkt. ,,Bondscoach zijn is altijd een hiaat in mijn loopbaan geweest. Het is iets wat ik graag een keer zou doen.‘’



Mourinho zit sinds zijn ontslag in december 2018 bij Manchester United zonder baan. De huidige bondscoach van Portugal, dat net als Nederland meedoet aan de finaleronde van de Nations League, is Fernando Santos. Hij heeft een verbintenis tot en met het EK van 2020.