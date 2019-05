Hazard naar Dortmund, Namli en Ehizibue richting uitgang PEC

Borussia Dortmund strikt Hazard

Reis op het vliegtuig naar Barcelona

Namli de Champions League in?

De toekomst van Younes Namli ligt waarschijnlijk niet in de Nederlandse top, maar bij de nummer drie van Rusland, FK Krasnodar. De Russische club is op hoofdlijnen akkoord met PEC Zwolle en heeft een miljoenenbedrag over voor de 24-jarige Namli. De behendige linkspoot zelf staat niet onwelwillend tegenover de overstap, getuige zijn bezoek aan de club uit het zuiden van Rusland begin deze week. Als Namli, die meerdere ijzers in het vuur heeft, zich laat overtuigen door Krasnodar, gaat hij met die club minimaal de voorronde van de Champions League in. Om in de poulefase in te stromen, moet de nummer drie van de Russische Premier League in de slotronde concurrent Lokomotiv Moskou zien te achterhalen.



Namli gaat zijn laatste contractjaar in bij PEC, waardoor de Zwolse clubleiding erbij gebaat is hem deze zomer te verkopen. Zo houdt de club het nog een flinke som over aan de creatieve sterkhouder. De in Denemarken geboren kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van SC Heerenveen en groeide bij PEC snel uit tot sleutelspeler.