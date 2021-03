'Heb me er al bij neergelegd dat Roubaix niet doorgaat, dan kan het alleen maar meevallen’

Daan Hakkenberg



De nuchterheid van Dylan van Baarle, de Nederlandse klassiekerspecialist van Ineos, is verfrissend. Wielrennen in coronatijd, het is welbeschouwd een klein wonder. Vandaar dat Van Baarle zich gelukkig prijst dat hij vrijdag E3 Harelbeke (7de) reed en zondag Gent-Wevelgem (8ste). ,,En dan zien we wel wat morgen brengt. Elke dag verandert er weer iets, dus we kunnen niet zo ver vooruit kijken. Je moet klassiekers ingaan om te winnen en sowieso niet denken aan morgen.’’