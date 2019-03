Heeft Sergio Ramos zijn laatste duel bij Real gespeeld?

In aanwezigheid van de voltallige spelersgroep zou Pérez de verdediger hebben gedreigd met een direct vertrek bij de club. Naar verluidt antwoordde Ramos meteen met alle liefde te willen opstappen, als hij maar zou worden doorbetaald zolang zijn contract nog loopt. ,,Betaal me en ik ben weg.’’



Pérez was de kleedkamer ingestapt om de spelers erop te wijzen dat ze met hun spel tegen Ajax de club in diskrediet hebben gebracht. Ramos, die wegens een schorsing niet meedeed - tijdens het heenduel in Amsterdam ‘pakte’ hij een opzettelijke gele kaart - pikte dit niet. De international speelt al sinds 2005 bij Real.



De betrokkenen willen vooralsnog niet reageren op de affaire.



