Heerenveen strikt Veerman, United verhuurt Smalling aan Roma

De transfermarkt is nog maar een paar dagen open. Welke spelers verwisselen op het laatste moment nog van werkgever? In deze TransferTalk houden we je op de hoogte van de laatste geruchten en transfers.

Veerman naar de eredivisie

SC Heerenveen heeft Joey Veerman gecontracteerd. De 20-jarige Volendammer tekent een contract voor drie seizoenen in Friesland met een optie voor nog een seizoen.



Veerman maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor FC Volendam en speelde sindsdien 79 wedstrijden voor de eerstedivisieclub. De middenvelder scoorde 12 keer en kwam tot evenzoveel assists.



,,We volgen hem al langere tijd en kennen zijn kwaliteiten. Joey is technisch vaardig, heeft een goed inzicht en kan zich bij ons uitstekend doorontwikkelen”, zegt technisch manager Gerry Hamstra.

Nieuwe coach Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft de Fransman Arnauld Mercier aangesteld als trainer. De 47-jarige oud-prof komt over van amateurclub Seraing, waar hij technisch directeur was. Mercier tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog twee jaar bij de voetbalclub die actief is in de hoogste afdeling van België.

Waasland-Beveren begon het seizoen dramatisch een haalde slechts één punt uit vijf wedstrijden. Trainer Adnan Custovic moest daarom het veld ruimen, waarna Beveren uitkwam bij Mercier. “We spraken twee jaar geleden al met hem, maar omdat er een probleem was met de talenkennis van Arnauld kozen we voor iemand anders”, zegt voorzitter Dirk Huyck.

Als verdediger was Mercier actief tussen 1990 en 2004. Hij speelde onder meer bij Valenciennes. Later was hij trainer bij onder meer KSV Roeselare.

Smalling op weg naar Roma

Volledig scherm Chris Smalling © BSR Agency Chris Smalling speelt naar alle waarschijnlijkheid komend seizoen niet voor Manchester United, maar voor AS Roma. Ole Gunnar Solskjaer heeft aangegeven dat de verdediger in het vliegtuig naar Rome zit voor een medische keuring in Italië.



Smalling komt niet aan spelen toe bij United en mag zich dus gaan verheugen voor een jaar AS Roma.

ADO Den Haag huurt Summerville

Crysencio Summerville speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij ADO Den Haag. De zeventienjarige aanvaller werd vorig seizoen al door Feyenoord verhuurd aan FC Dordrecht. Daar maakte hij vijf goals in achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

PSV presenteert Doan

En daar is ook de bevestiging uit Eindhoven. Ritsu Doan tekent een contract tot medio 2024 bij PSV. ,,PSV is een heel grote club en doet altijd mee om de titel. Daar wil ik om spelen en als ik dat wil bereiken, zal ik nog meer een teamspeler moeten worden. Alleen scoren en assists geven is hier niet meer genoeg”, aldus de 21-jarige Doan.



Doan kwam twee jaar geleden op huurbasis naar Groningen. De aanvallende middenvelder maakte in zijn eerste seizoen in de eredivisie zo veel indruk, onder meer door negen doelpunten te maken, dat de noorderlingen hem voor zo’n 2 miljoen euro overnamen van Gamba Osaka. Doan was ook vorig seizoen blikvanger in het elftal van trainer Danny Buijs. Doan debuteerde vorig jaar in het nationale elftal van Japan.

Nieuwkoop naar Willem II

Bart Nieuwkoop speelt de rest van het seizoen voor Willem II. De koploper van de eredivisie haalt de verdediger op uit Rotterdam. Nieuwkoop is nog niet fit genoeg om zondag met de Tilburgers mee te spelen als Feyenoord op bezoek komt. Lees hier meer.

FC Groningen neemt afscheid van Doan

PSV heeft de komst van Ritsu Doan nog niet bekendgemaakt, maar bij FC Groningen nemen ze wel alvast afscheid van de Japanner.

PSV persoonlijk akkoord met Doan