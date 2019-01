Heerenveen trekt aan Vaclav Cerny

Heerenveen hoopt Vaclav Cerny vandaag te overtuigen om het seizoen op huurbasis af te maken in het Abe Lenstra-stadion. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De 21-jarige vleugelaanvaller moet de opvolger worden van Arber Zeneli, die zaterdag tot een persoonlijk akkoord kwam met Stade de Reims. Heerenveen was het met de Franse middenmoter eerder al eens over de transfersom van een kleine 4 miljoen euro. Ajax wil wel meewerken aan een verhuur, maar een verkoop van Cerny is onbespreekbaar. De Amsterdammers geloven nog steeds in de potentie van de Tsjech.