Heerenveen verwelkomt Odgaard en Faik 

PEC Zwolle heeft Michael Zetterer aan de selectie toegevoegd. De eredivisieclub huurt 23-jarige Duitse doelman voor twee seizoenen van Werder Bremen en is zaterdag al aanwezig op de eerste training. Zetterer doorliep grotendeels de jeugdopleiding bij SpVgg Unterhaching alvorens Werder Bremen hem op 19-jarige leeftijd inlijfde. Hij kwam het voorbije seizoen op huurbasis uit voor het Oostenrijkse Klagenfurt. Technisch manager Mike Willems van PEC geeft hoog op van Zetterer, die de eerste van twee vacante plekken op de keeperspositie heeft ingevuld. ,,Michael is een doelman die in Duitsland hoog staat aangeschreven en niet voor niets bij Werder Bremen onder contract staat. Het afgelopen seizoen heeft hij in Oostenrijk ervaring opgedaan en daar is hij bij ons op de radar gekomen. Wij zien in hem een talentvolle doelman die perfect bij PEC Zwolle past en hier een volgende stap in zijn carrière kan maken.’’