Heerlijke week Europees voetbal: strijd der toptalenten en volop Nederlanders

Promes terug op trainings­veld bij Ajax

14:04 Quincy Promes stond vandaag weer op het trainingsveld van Ajax. De aanvaller trainde apart, nog niet met de groep. Promes is herstellende van een blessure aan de hamstring, die hij onlangs in het gewonnen duel met PSV opliep. Het is de tweede keer in korte tijd dat hij geblesseerd is.