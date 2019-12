Hegemonie Van der Poel in Diegem duurt voort

VideoMathieu van der Poel heeft voor de zesde keer op rij de veldrit in Diegem gewonnen. De regerend wereldkampioen veldrijden was ook in zijn zestiende cross van dit seizoen de beste. Eén keer van die zestien wedstrijden, in Ronse, won hij niet. De Belg Eli Iserbyt eindigde op 9 seconden als tweede voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout.

Op het snelle parcours in het donker in Diegem zette Van der Poel halverwege de cross zijn versnelling in en sloeg een gaatje met de Belgen Iserbyt, Vanthourenhout, Laurens Sweeck en zijn landgenoot Corné van Kessel. De voorsprong werd nooit heel groot, maar het lukte Iserbyt en Vanthourenhout niet meer om terug te komen bij Van der Poel die na de cross in Ruddervoorde zijn tweede wedstrijd in de Superprestige won dit seizoen.

Het was voor Van der Poel sinds 2009 de tiende keer dat hij aan de start stond in Diegem. Hij won die tien wedstrijden allemaal, waarvan de eerste vier in de jongerencategorieën. ,,Dit parcours ligt me heel goed”, gaf hij als geheim. ,,Als je weet hoe je je inspanningen moet verdelen, is het leuk om hier voorop te rijden. De sfeer is ook leuk, dat is heel bemoedigend.”

De winnaar vond zeker niet dat hij zijn beste cross had gereden. ,,Het was niet gemakkelijk. Ik had niet de beste dag. Dat is niet erg omdat ik nog steeds kan winnen, maar het moest op karakter vandaag.”

In het klassement van de Superprestige speelt Van der Poel geen rol, omdat hij in vier crossen niet van start ging. Sweeck nam de leiding over van Toon Aerts, die ontbrak wegens een blessure. Hij heeft met 69 punten één punt meer dan land- en teamgenoot Iserbyt.