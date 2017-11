Hekman en Ensing pakken marathonzeges Utrecht

DISTRICTSBEKER Doelman Post uit Borne gevierde man na bekerstunt bij TVC'28

21:31 Hij was zaterdagavond na afloop de gevierde man: Sander Post, doelman van vierdeklasser BVV Borne had op bezoek bij TVC'28 een strafschop gepakt in de zevende minuut van de blessuretijd bij een 2-3 stand. Een zeer belangrijke redding dus, hierdoor voorkwam hij nog meer strafschoppen (na een gelijkspel volgt direct een penaltyreeks in de beker) en kon hij een minuut later zijn vuisten ballen wegens het bereiken van de volgende ronde.