Hellendoornse veldrijder Ronhaar blij met brons op NK

Pim Ronhaar is derde geworden op het Nederlands kampioenschap voor beloften in Rucphen. Zowel kampioen Ryan Kamp als runner-up Mees Hendrickx waren te sterk voor de renner uit Hellendoorn, die vorig jaar zowel het NK als het EK wist te winnen bij de junioren.

„Nadat ik vorig jaar elke week mee deed om te winnen, was het lastig omschakelen aanvankelijk dit seizoen. Je rijdt hier niet altijd voor de prijzen mee. Sterker nog: dit is mijn eerste podiumplaats van dit jaar”, aldus Ronhaar.

„Uiteraard start je altijd met de ambitie om zo lang mogelijk voor de winst mee te doen, maar ik denk dat ik tevreden mag zijn met deze klassering, zo lagen de verhoudingen vandaag. Ryan is al een heel jaar te sterk voor mij en Mees had wat tegenslag gehad, maar was zeker ook een renner om rekening mee te houden vandaag.”

Ronhaar gaat verder: „Het is mooi om in dit aanpassingsjaar bij de beloften toch een medaille te winnen. Het is nu zaak de vorm vast te houden en te proberen nog een goed WK te rijden in Zwitserland.”

Verwachting

Ronhaar is bezig aan zijn eerste jaar bij de beloften (renners onder 23 jaar). In zijn periode als junior wist hij veel crossen te winnen, waaronder het NK en het EK voor junioren. In de aanloop naar het NK sprak de inwoner van Hellendoorn de verwachting uit dat hij wel op het podium zou kunnen eindigen. Zijn grote doel is de eerste twee jaar bij de beloften ‘te overleven’.

Profcontract