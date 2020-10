Hellingen en kasseistroken blijven leeg bij Ronde van Vlaanderen

Video Ploeglei­der Engels: ‘Het is niet verant­woord om door te rijden’

13:11 Voor ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma was het een lastige beslissing om met zijn ploeg uit de Giro d’Italia te stappen, maar wel de enige juiste. Afgelopen nacht werd de ploeg ingelicht over een positieve coronatest van Steven Kruijswijk. ,,Het is de beste beslissing, denk ik. Veel renners zijn nauw in contact geweest met Stevie.”