Help, de lijnrechter sterft uit: ‘We horen bij de charme van de sport’

Schalke lijkt handhaving te kunnen vergeten na remise tegen concurrent

5 maart Schalke 04 is er niet in geslaagd om het gat met concurrent FSV Mainz te verkleinen. De kelderkraker in de Bundesliga tussen de hekkensluiter uit Gelsenkirchen en de nummer 17 eindigde in 0-0, waardoor het gat 9 punten blijft. Mainz klimt door het punt naar de zestiende plaats met evenveel punten als Arminia Bielefeld en Hertha BSC.