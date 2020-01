Hemmes: Als iemand dit na drie zwangerschappen kan, is het Kim

Kim Clijsters maakt dit jaar haar tweede comeback, in België al de ‘Kimback’ genoemd. In 2012 nam zij voor de tweede keer afscheid van het tennis, maar in september 2019 kondigde zij aan toch weer te gaan beginnen. Dit doet zij dus met behulp van Fred Hemmes jr. De nieuwe coach van Clijsters is een voormalig ATP-speler. Hij was al werkzaam bij de Kim Clijsters Academy en gaat nu dus fulltime met Clijsters aan de slag. Hemmes jr. had in het verleden onder andere Arantxa Rus onder zijn hoede.