Hendrie Krüzen laaft zich bij Leverkusen opnieuw aan de top

LEVERKUSEN - In de schaduw van Peter Bosz is zijn eeuwige assistent ook neergestreken bij Bayer Leverkusen. Tukker Hendrie Krüzen is opnieuw in de schoot van een topclub aan het werk.

Als de nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz bijna wordt bestormd door de Duitse media, loopt zijn assistent lachend in zijn eentje door de catacomben. Hendrie Krüzen wijst naar een raam. Achter dat raam is een tweetal bezig met een spelletje voetvolley in een speciaal daarvoor uitgeruste hal. Krüzen geniet van de geweldige omgeving waarin hij is terechtgekomen. „De faciliteiten zijn hier nog beter dan bij Dortmund”, zegt Krüzen.

Topclub

Aan alles is te merken dat Bayer Leverkusen een topclub is waar de werkomstandigheden geweldig zijn. Het stadion is indrukwekkend, de velden zijn uitstekend en het spelersmateriaal is topclubwaardig. Als Krüzen in de rust van de oefenwedstrijd tegen FC Twente het positiespelletje leidt, staat hij op het veld met spelers als Kai Havertz (geschatte transferwaarde 65 miljoen euro), Duits international Julian Brandt, Leon Bailey (voor 35 miljoen euro te koop), Kevin Volland en de gebroeders Bender. Dat Leverkusen op dit moment slechts negende staat met dit materiaal lijkt een momentopname.

Blindelings vertrouwen