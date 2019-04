'Hengelo en Enschede zijn zo kinderachtig bezig over FC Twente’

Inhaalpro­gram­ma amateur­voet­bal: RSC wint en is nu medekoplo­per

11 april ENSCHEDE - De competities in het amateurvoetbal komen in de eindfase. Dat betekent ook veel inhaalduels op doordeweekse avonden. Vanavond (donderdag) zes duels in de vierde klasse, twee in de vijfde klasse.