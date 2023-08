Hengeloër Reuven Niemeijer keert terug in de eredivisie

De Hengeloër speelde eerder bij FC Emmen, Heracles Almelo en Excelsior, waarna hij een transfer verdiende naar Brescia, uitkomend in de Serie B. Met die ploeg degradeerde Niemeijer, al is de kans groot dat vanwege financiële problemen bij andere ploegen Brescia komend seizoen alsnog op het tweede Italiaanse niveau zal uitkomen.

In Italië wist de uit Hengelo afkomstige nummer tien niet te scoren, dat deed hij in Nederland eerder wél. Voor Excelsior was hij 32 keer trefzeker in 88 wedstrijden, voor Heracles vond hij elf keer het net en in Emmen drie keer.

Langere tijd bezig

,,RKC heeft de laatste jaren een uitstekende reputatie opgebouwd als het gaat om presteren en ontwikkelen in een familiaire sfeer en daar maak ik graag deel van uit”, zegt Niemeijer zelf over zijn transfer. Directeur Frank van Mosselveld prijst Niemeijer om zijn diepgang. ,,We zijn al langere tijd bezig om Reuven naar Waalwijk te halen en zijn dan ook erg blij dat hij uiteindelijk voor ons heeft gekozen”, aldus Van Mosselveld.

Met het aantrekken van Filip Stevanovic (huur), Denilho Cleonise, Richonell Margaret en Ilias Takidine waren de flanken al aardig bezet bij RKC, waar Michiel Kramer en David Min beiden pure spitsen zijn. Een echte nummer tien ontbrak echter nog in de selectie. In de voorbereiding en afgelopen week in de competitiewedstrijd tegen Heerenveen stond Min op die positie, maar het is duidelijk dat hij beter tot zijn recht komt in de spits.