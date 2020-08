Hengeloos golftalent Joris Spanjer begonnen aan zijn Amerikaans avontuur

HENGELO - De 19-jarige Joris Spanjer is begonnen aan zijn Amerikaanse avontuur. Het Hengelose golftalent stapte vandaag in het vliegtuig, dat hem naar Texas brengt. Daar gaat hij de komende drie jaar golfen voor het universiteitsteam van Abilene.

Het had wat voeten in de aarde voordat Joris Spanjer zijn visum voor de Verenigde Staten in huis had. De uitbraak van het coronavirus zorgde voor een flinke vertraging, maar woensdag kon het Hengelose golftalent eindelijk aan de volgende grote - en belangrijke - stap in zijn sportieve carrière beginnen.

Quote Dit is niet de makkelijk­ste, maar wel de beste weg om een topgolfer te worden Joris Spanjer

Net als veel golfers van de huidige top 20 in de Amerikaanse PGA Tour wil ook Spanjer een betere speler worden door te gaan golfen voor een universiteitsteam. De Hengeloër gaat dat de komende drie jaar doen bij de Abilene Christian University in de Amerikaanse staat Texas. Dat team komt uit in NCAA Division 1, het hoogste niveau van de collegetour in Amerika. De universiteit heeft gloednieuwe oefenfaciliteiten en heel veel ambities om hogerop te komen in de ranking.

Stichting Topgolf Twente

Eerder deze week was er nog een afscheidsbijeenkomst bij Golfclub Driene. Op initiatief van zijn ontdekker Jos Veldhuis, tevens de man achter de oprichting van de Stichting Topgolf Twente, werd Spanjer uitgezwaaid. De stichting heeft als doel jonge talenten verder te ondersteunen in hun ontwikkeling als golfspeler. Spanjer is het uithangbord van de stichting, die zo’n 3,5 jaar geleden werd opgericht. „Dat Joris voor een Amerikaans topteam gaat spelen, is heel goed en belangrijk voor hem”, zegt Veldhuis. „Daar wordt hij een betere speler van. Garanties zijn er niet, het is nu aan Joris om het te laten zien. Wij ondersteunen hem en zijn vol vertrouwen.”

Handicap + 1,1

Spanjer (handicap +1,1) speelde zichzelf in de kijker van een scout van de universiteit. De onderwijsinstelling ten zuiden van Dallas neemt 40.000 euro van de kosten voor rekening, de overige 25.000 euro voor huisvesting worden bijeengebacht door sponsoren van de stichting en de ouders van Joris. „Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest”, dankte het golftalent de mensen achter de stichting.

Spanjer gaat in Texas golf combineren met een studie business. Na drie jaar hoopt hij af te studeren en klaar te zijn voor de strijd om een plek in de European of zelfs de PGA Tour. Het golfteam van Abilene bestaat uit tien spelers, die zich wekelijks moeten kwalificeren voor deelname aan een toernooi. Daaraan mogen zes spelers meedoen. „Ik denk dat die competitieve sfeer mij echt gaat helpen er alles uit te halen om op het hoogste niveau te komen. Ik verwacht zeker tegenslagen, maar daar leer van. Dit is niet de makkelijkste, maar wel de beste weg om een topgolfer te worden”, sprak Spanjer eerder hierover.