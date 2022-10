Hengelose handbalster Pipy Wolfs mee naar EK

De Hengelose handbalster Pipy Wolfs is door bondscoach Per Johansson geseleceerd voor het EK volgende maand in Noord-Macedonië. Het wordt voor de 20-jarige circelspeelster haar eerste toernooi in het grote Oranje.

Pipy Wolfs is als een van de drie debutanten aan de selectie van in totaal achttien speelsters toegevoegd. Het EK in Noord-Macedonië wordt van 4 tot en met 20 november gespeeld. De andere twee nieuwkomers in het Nederlandse team zijn Kim Molenaar en Maxime Struijs.

DSVD

Pipy speelt sinds afgelopen zomer in de Spaanse competitie bij Elche. Als jeugdinternational maakte de Hengelose eerder de overstap van DSVD naar meervoudig landskampioen VOC in Amsterdam.

In voorbereiding op het EK speelt Nederland volgende week in de Golden League. In dit oefentoernooi zijn Noorwegen, Denemarken en Brazilië de tegenstanders. Op het EK is Oranje ingedeeld in groep C, met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Johansson speelt alle poulewedstrijden in Skopje in Noord-Macedonië.

Finaleweekeinde

De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de Main Round, daarin kruizen groep A en B met elkaar en groep C en D. De behaalde punten in de poulefase tegen de doorstromende teams worden meegenomen. Als Nederland zich plaatst voor de Main Round, kruist het mogelijk met Polen, Montenegro, Duitsland of Spanje. De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor het finaleweekend.