Hengelose schaatsster Jade Groenewoud op weg naar nationale allroundtitel

Truckbe­stuur­der Gert uit Manderveen zet door ondanks pech in Dakar Rally: ‘Tegensla­gen in Dakar maken je sterker als mens’

Meedoen aan de Dakar Rally is niet alleen een aanslag op je fysieke gestel, ook in mentaal opzicht wordt er wat van de deelnemers gevraagd. Gert Huzink weet daar alles van, want ook in deze editie heeft de truckbestuurder uit Manderveen - alweer - tegenslagen moeten incasseren.

7 januari