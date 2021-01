Hengelose waterpoloër Winkelhorst wil toch met Oranje naar Tokio

De Hengelose waterpoloër Jorn Winkelhorst is toch weer inzetbaar voor het Nederlandse team, dat volgende maand gaat strijden voor een olympisch ticket. Eerder had de Twentse speler afscheid genomen van Oranje, uit onvrede over de aanpak van het nationale team.

In overleg met bondscoach Harry van der Meer sluit Jorn Winkelhorst zich deze week weer aan bij de nationale selectie, die zich in Zeist voorbereidt op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat wordt van 14 tot en met 21 februari gespeeld in Rotterdam.

Naturaliseren

„Door een optelsom van allerlei kleine dingen voelde ik me vorig jaar niet meer op m’n plek in het Nederlands team. In de zomer van 2020 heb ik diverse gesprekken gevoerd met de bondscoach en andere stafleden. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het voor mij toen beter was om te stoppen”, aldus de 29-jarige Winkelhorst, over het afgelopen jaar, waarin hij zelfs met de gedachte speelde om zich te laten naturaliseren tot Duitser.

De Hengeloër speelt al enkele jaren als fullprof in dienst van de Duitse topclub Waspo Hannover en had bedacht dat hij zich misschien maar bij het Duitse nationale team moest melden. Op die beslissing kwam hij terug, legt hij uit op Waterpolo.nl. „Dat was veel te impulsief. Toen ik de naturalisatieprocedure in gang wilde zetten, kwamen er heel veel emoties bij mij los. Het feit dat ik ook mijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken, deed me toch veel meer toen ik het daadwerkelijk zwart op wit zag staan. Mijn trots om Nederlander te zijn, bleek uiteindelijk toch veel sterker dan mijn wil om Duitser te worden en daarmee de kans open te houden om naar de Olympische Spelen te gaan’”, gaf Winkelhorst destijds aan voor zijn weer gewijzigde visie.

Deur op kier

De Tukker gaat verder: „Gelukkig is de deur van Oranje al die tijd altijd op een kier blijven staan. De bondscoach en ik waren het dan ook snel eens over terugkeer. We hebben een minimale kans op ons voor Tokio te plaatsen. Ik hoop dat ik een steentje bij kan dragen aan een klein wonder”, zegt Winkelhorst.

Op de site geeft bondscoach Van der Meer aan blij te zijn met de rentree van Winkelhorst. „Jorn is een zeer sterke midvoor en presteerde de laatste jaren op een constant hoog niveau, zowel met zijn club in de Champions League als bij Oranje. Ik ben blij dat hij er weer bij is. Hij is fit, heeft de nodige wedstrijden in de Champions League met Waspo in de benen en kan zo aansluiten bij ons in Zeist. We hebben onze kleine meningsverschillen uitgepraat, zetten er een dikke streep onder en gaan ons focussen op het OKT.”

Pouletegenstanders

Nederland opent het OKT in Rotterdam op zondag 14 februari uitgerekend tegen Duitsland. De andere pouletegenstanders zijn Kroatië, Roemenië, Frankrijk en Rusland. De andere poule bestaat uit Griekenland, Montenegro, Brazilië, Georgië, Canada en Turkije. De beste vier landen van elke poule gaan door naar de kwartfinales en uiteindelijk kwalificeert de top3 zich voor de Olympische Spelen van Tokio.