Heracles boekt benauwde zege op FC Den Bosch

Met al een doelpunt in de eerste minuut ging iedereen op Erve Asito er goed voor zitten. Na de razendsnelle treffer van Lucas Schoofs klonk het ‘Tien! Tien! Tien!’ al van de tribunes. Zou Heracles na PEC Zwolle ook voor een doelpuntenfestijn tegen FC Den Bosch gaan zorgen?

De opwinding mocht niet lang duren. Balverlies van aanvoerder Justin Hoogma ter hoogte van de middenlijn leidde tot de - onverwachte - gelijkmaker van de bezoekers. Rik Mulders liet in de zevende minuut de Bossche supporters in Almelo juichen.

Laag tempo

Heracles gaf vervolgens de wedstrijd uit handen, het verval van het spel van de nummer twee in de eerste divisie was erg groot. De ploeg van trainer John Lammers grossierde in balverlies, het tempo zakte naar een bedenkelijk peil en veel combinaties mislukten. Een afgekeurd doelpunt van Justin Hoogma (buitenspel) in de 36ste minuut leek voor de omkeer bij Heracles te zorgen.

De gastheren sloegen binnen twee minuten tweemaal toe. Op vrijwel identieke wijze: voorzet van Emil Hansson, Samuel Armenteros die raak kopt: van 1-1 ging het in sneltreinvaart naar 3-1. Daarmee bracht Hansson het aantal assists op achttien, de hoogste score in de Keuken Kampioen Divisie. Het tweede doelpunt van Armenteros ging via Den Bosch-speler Teun van Grunsven. FC Den Bosch was rijp voor de slacht. Opnieuw was het Hoogma die juichte, maar ook deze treffer van de aanvoerder werd wegens buitenspel afgekeurd.

Gemiste penalty

In de slotfase van de eerste helft had Armenteros nog de kans om wel zijn tweede goal te maken, maar de Zweedse spits faalde vanaf de penaltystip: zijn inzet raakte de paal. Het was zijn tweede gemiste strafschop dit seizoen. Eerder overkwam het Armenteros in de openingswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-0). Kort daarvoor had Hansson geblesseerd het veld (hamstring?) verlaten, zijn vervanger was Ismail Azzaoui.

Kort na de hervatting van de tweede helft wist FC Den Bosch de spanning in de wedstrijd terug te brengen, doordat Nikolaj Möller de bal achter doelman Michael Brouwer wist te koppen: 3-2. Armenteros had in de 55ste minuut de mogelijkheid het verschil weer wat ruimer te maken, maar zijn inzet ging rakelings langs de paal.

Met nog iets meer dan 25 minuten te spelen, bracht Lammers drie nieuwe spelers in het veld. Eruit gingen Bruns, Armenteros en Ouahim. Hun vervangers waren Marko Vejinovic, Rigino Cicilia en Lasse Wehmeyer. Het veranderde niet veel aan het spel van Heracles. De wedstrijd kabbelde richting het einde, waarin Hoogma in de 87ste minuut dé kans had om het duel te beslissen. Uit een corner van Vejinovic werkte hij de bal rakelings langs de paal.

In de extra tijd had invaller Elias Sierra nog een mogelijkheid zijn eerste treffer van dit seizoen te maken. Azzaoui had zich knap vrijgespeeld en de bal voorgetrokken op Sierra, maar zijn inzet werd knap tot corner verwerkt door de Bossche doelman. En zo bleef het 3-2 voor de ploeg van trainer John Lammers.