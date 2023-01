Heracles-doelman Michael Brouwer over tegentreffer in blessuretijd: ‘Kan er met m’n kop niet bij dat dit kan gebeuren’

Als verliezer stapte Heracles vrijdagavond in het Noord-Hollandse Wijdewormer van het veld. De uitwedstrijd tegen de beloften van Jong AZ stevende lange tijd af op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de eerste minuut van de extra tijd leek invaller Rigino Cicilia de Almelose koploper toch nog onverwacht naar de zege te koppen. Leek.

Ja, Heracles was op een gelukkige 1-0 voorsprong gekomen. Tegen een goed spelend Jong AZ waren de bezoekers uit Almelo met name in de tweede helft de ploeg die de meeste kansen creëerde, maar de afwerking liet te wensen over. Desondanks lagen, na de uitbundig gevierde goal van Cicilia, de drie punten klaar om mee terug naar Twente te nemen.

Geen woorden voor

„Je weet dan dat zij in die laatste minuut toch meer opportuun gaan spelen, maar volgens mij gebeurde er niet zo heel veel. Ik haal een kans van Jong AZ eruit, waar die corner uit voort komt. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor wat er dan gebeurt. Als je in de slotfase nog op 1-0 voorkomt, dan moet je die zege gewoon over de streep trekken. Bij de spelhervatting (corner, red.) doen we dingen niet goed, terwijl we daar best veel op trainen. Dat mag niet gebeuren”, blikte Brouwer terug op dat moment.

Hoe zag hij het? „Iemand (Wouter Goes, red.) stond helemaal vrij in de zestien. We hadden daarvoor nog wat gewisseld en doorgegeven wie wie zou oppakken. Maar toch kan die jongen de bal vrij inkopen. Er stond nog een speler in mijn lijn, waardoor ik de bal niet zag. Volgens mij werd die ook nog iets aangeraakt, het ging zo snel. En toen lag-ie in het mandje…”

Zo simpel is het

Brouwer verder: „Ik kan er met m’n kop niet bij dat wij uit een spelhervatting een doelpunt tegen krijgen. Dat mag ons niet gebeuren. Die speler moet opgepakt worden en dan is er niets aan de hand. Winnen we van Jong AZ. Zo simpel is het.” De geklopte keeper wil de bal niet bij een ploeggenoot leggen. „We doen bij die corner allemaal dingen verkeerd, met het vingertje wijzen heeft geen zin. Hier moeten we van leren.”

Van gelijkspel naar een zege en weer terug naar een gelijkspel. Die alsnog aanvoelde als een nederlaag, zegt Brouwer. „We hebben hier gewoon moeten winnen. We willen afstand creeëren op de ranglijst, dat had tegen Jong AZ gekund. Wat dit betekent voor de topper tegen PEC Zwolle (volgende week zondag thuis in Almelo, red.)? Dat we die moeten winnen. Daar gaan we ook vol voor.”