Heracles en FC Twente hopen weer eens een lange bekerreeks neer te zetten

knvb bekerDe KNVB Beker gaat deze week ook van start voor de profclubs uit de regio. Heracles speelt dinsdag om 19.45 uit bij tweededivisionist Rijnsburgse Boys, FC Twente een dag later bij ONS Sneek uit de derde divisie zaterdag. Hoe verging het de Almeloërs en de Enschedeërs de laatste jaren in de beker?

Heracles Almelo

De ploeg van trainer John Stegeman zal ongetwijfeld hopen dit seizoen eens verder te komen dan de achtste finale. In de afgelopen drie seizoenen was het bekertoernooi voor Heracles telkens voorbij na drie rondes. Elke keer gebeurde dat in een thuiswedstrijd.

Het meest memorabele bekerduel dat Heracles speelde in de afgelopen drie seizoenen, was ongetwijfeld die tegen Vitesse in 2015-2016. De Arnhemmers, toen nog onder leiding van trainer Peter Bosz, ontvingen maar liefst drie rode kaarten. In de 89e minuut was het echter nog 0-1 voor de geelzwarten, maar na verlenging wonnen de Almeloërs met 4-1.

2016/2017:

1e ronde, Excelsior Maassluis – Heracles (1-3, nv)

2e ronde, Heracles – UNA (5-0)

Achtste finale, Heracles – Sparta (0-3)

2015/2016:

1e ronde, Heracles – Vitesse (4-1, nv)

2e ronde, Heracles – Koninklijke HFC (3-1)

Achtste finale, Heracles – PSV (2-3)

2014/2015:

1e ronde, HBS – Heracles (1-2)

2e ronde, Heracles – FC Emmen (6-2)

Achtste finale, Heracles – Cambuur (0-3)

Volledig scherm Renato Tapia en Joachim Andersen balen als PEC Zwolle op voorsprong is gekomen in de halve finale van seizoen 2014-2015. © pro shots

FC Twente

In Enschede denken ze op het gebied van bekervoetbal liever niet terug aan de afgelopen twee seizoenen. Beide keren lootte Twente direct tegen eredivisieploegen en beide duels gingen verloren.

In het seizoen 2014-2015 beleefden de Tukkers wel een goede reeks in het bekertoernooi. De ploeg, toen nog onder leiding van Alfred Schreuder, bereikte de halve finale na een mooie 3-0 zege op AZ in de kwartfinale. De Kuip verdween echter uit zicht nadat PEC Zwolle de halve eindstrijd in Enschede won na penalty's.

2016/2017:

1e ronde, FC Twente – FC Utrecht (1-3)

2015/2016:

1e ronde, FC Groningen – FC Twente (2-1)