Heracles haalt in Japan volgende spits op: Mario Engels naar Almelo

Na eerder al Jizz Hornkamp te hebben gehaald als spits, is Mario Engels de volgende nieuwe voorhoedespeler bij de Almelose club. De 29-jarige Duitse aanvaller komt transfervrij over van het Japanse Tokyo Verdy en tekent op Erve Asito een contract tot medio 2025.

De naam van Mario Engels zong al enige tijd rond in Almelo, waar zijn komst nu definitief gemeld kan worden. Ook onder meer Roda JC, waarvoor hij eerder uitkwam, hengelde naar een rentree van de aanvaller.

Al langer contact

Engels over zijn nieuwe club: „Heracles volgt me al langer, dus het contact loopt al een tijd. Vier jaar geleden kwam ik hier voor het eerst, toen ik nog voor Roda JC speelde, maar tot een deal kwam het op dat moment niet. In de afgelopen jaren hebben we contact gehouden en in de laatste maanden werd dat intensiever. Ik ben blij dat ik vandaag mijn contract bij Heracles mag tekenen.”

De aanvaller is afkomstig uit de jeugdopleidingen van SV Allner-Bödingen en 1.FC Köln. Via FSV Frankfurt en Slask Wroclaw kwam hij in 2017 terecht bij Roda JC. Na een seizoen in de eredivisie eindigde de spits in het seizoen 2018/2019 tweede op de topscorersranglijst van de Keuken Kampioen Divisie, met 24 doelpunten in 34 wedstrijden.

Na zijn periode in Kerkrade kwam Engels uit voor SV Sandhausen, Sparta Rotterdam en Tokyo Verdy. Bij laatstgenoemde club liep zijn contract af, waardoor hij nu transfervrij neerstrijkt in Almelo.

Rugnummer 8

Engels neemt rugnummer 8 over van Elias Sierra. De Belgische middenvelder , die uit mag kijken naar een andere club, gaat in het vervolg spelen met rugnummer 20.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma over de nieuwste aanwinst: „Mario is een veelzijdige speler, die ons extra opties geeft in de voorhoede. Daarnaast beschikt hij over de nodige ervaring, die van toevoeging kan zijn binnen onze selectie.”

Zesde aanwinst

Na Jizz Hornkamp, Jetro Willems, Jannes Wieckhoff, Bryan Limbombe, Brian De Keersmaecker is Engels de zesde aanwinst van Heracles.