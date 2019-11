‘Heracles heeft de mentaliteit van een middenmoter’

Over Heracles dat schaamtevol onderuit ging tegen hekkensluiter RKC. Gek genoeg was het een ingecalculeerde nederlaag: iedereen zag het aankomen, want mentaal blijkt Heracles een middenmoter. FC Twente was niet opgewassen tegen AZ en zag keeper Joël Drommel ook nog rood krijgen. Jorn Brondeel was zijn vervanger en vertelde na afloop over de tragiek van zijn reserverol.