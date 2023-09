Heracles heeft met Mohamed Sankoh de vervanger van geblesseerde spits Jizz Hornkamp binnen

Sankoh, vorig seizoen nog goed voor 22 wedstrijden en twee doelpunten voor Vitesse, is gehaald als vervanger van de geblesseerde spits Jizz Hornkamp. Die is met een enkelblessure uit de roulatie tot en met de winterstop.

„Het is snel gegaan, maar ik ben blij dat ik hier nu ben. Ik wil mezelf ontwikkelen en ik denk dat dit hier goed kan”, aldus Mohamed Sankoh. Na het ondertekenen van zijn contract sluit hij vrijdagmiddag aan bij de selectie voor de afsluitende training, in de voorbereiding op de competitiewedstrijd zaterdagavond thuis tegen Excelsior. Of Sankoh dan al op de bank kan zitten, is nog niet duidelijk.

Snel schakelen

De komst van Sankoh stemt technisch-directeur Nico-Jan Hoogma tevreden: „Na de diagnose van de blessure van Jizz Hornkamp moesten we snel schakelen en dat is gelukt. Met Sankoh huren we een talentvolle speler met Eredivisie-wedstrijden in de benen die ons meer opties geeft in de voorhoede.”

Sankoh stroomde in 2013 binnen bij de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Na vijf seizoenen verruilde hij de havenstad voor het Engelse Stoke-on-Trent, waar hij in de academie van Stoke City ging spelen. Hij speelde twee seizoenen in het Onder 18-team van de Championship-club. In 2020 stapte Sankoh over naar de Duitse Bundesliga en tekende hij een contract bij VfB Stuttgart. Vorig seizoen speelde Sankoh op huurbasis voor Vitesse.

In Almelo gaat Mohamed Sankoh spelen met rugnummer 44.