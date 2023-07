Heracles in oefenwedstrijd niet opgewassen tegen degradant Cambuur: 4-1 nederlaag voor Almeloërs

Heracles heeft zaterdagmiddag in Leeuwarden het tweede ‘serieuze’ oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Eredivisie-degradant Cambuur was met 4-1 te sterk voor de kampioen van het afgelopen seizoen in de eerste divisie. Voor de Almelose ploeg scoorde Sven Sonnenberg het enige doelpunt.

Net als een week eerder tegen Preussen Münster speelde Heracles opnieuw tweemaal zestig minuten, met tweemaal elf verschillende namen. Voor het oog van een kleine vijftig meegereisde Almelose supporters liet Heracles in de eerste en tweede helft een aarzelende ploeg zien, waarin de onderlinge afstemming en samenwerking de komende weken nog flink verbeterd moet worden.

Heracles op voorsprong

Na twaalf minuten spelen openden de bezoekers in Leeuwarden de score. Gelegenheidsaanvoerder Sven Sonnenberg, die de band draagt van de geblesseerd afwezige Justin Hoogma, werkte de bal in het doel. De Duitse verdediger schoot raak uit een vrije trap van Jetro Willems, net buiten de rand van de zestien meter.

Lang duurde de voorsprong niet, want twee minuten later zag doelman Koen Bucker er niet goed uit bij een hoge voorzet van Cambuur. Bucker wilde de bal wegstompen, maar slaagde daar niet in. Youns El Hilali kopte de bal vervolgens tegen de bal, in de rebound was het een koud kunstje voor Roberts Uldrikis om de bal in het lege doel te werken: 1-1.

Grootste kans

Jizz Hornkamp kreeg daarna de grootste kans om Heracles weer op voorsprong te brengen, maar de nieuwe Almelose spits kwam een paar centimeter tekort om de voorzet van Navajo Bakboord binnen te schuiven.

Volledig scherm Vleugelspeler Emil Hansson in actie tijdens de oefenwedstrijd van Heracles tegen Cambuur Leeuwarden. © Nesimages

Michael Brouwer

Heracles-trainer John Lammers zag vlak voor de aftrap Thomas Bruns naar de zijkant hinkelen. De middenvelder gaf aan niet te kunnen spelen, zijn vervanger werd Melih Ibrahimoglu. Bruns was de tweede speler die niet inzetbaar was, want eerder haakte doelman Michael Brouwer al lichtgeblesseerd af. Diens vervanger Bucker oogde vrij onzeker en was weinig gelukkig in zijn acties.

Tegentreffer in rebound

Na een uur spelen en een korte pauze bracht Lammers elf andere namen in het veld (zie opstelling onderaan), waaronder de meest recente aanwinst: Mario Engels. Ook tegenstander Cambuur hervatte de wedstrijd met een compleet ander team. Na een kwartier spelen wist doelman Timo Jansink een inzet van Remco Balk nog onschadelijk te maken, maar in de rebound die volgde scoorde Cambuur de 2-1 door Milan Smit na zwak uitverdedigen.

Diezelfde Smit bracht Cambuur vanaf de penaltystip op een 3-1 voorsprong. De thuisploeg had een elfmeter gekregen van scheidsrechter Jochem Kamphuis na een handsbal in de eigen zestienmeter. Doelman Robin Jalving, die na een half uurtje spelen Timo Jansink verving, was kansloos op de inzet van Smit. Heracles slaagde er niet in om doelpuntrijke kansen te creëren. Een foute pass van Sava Cestic leidde in de slotfase nog tot de 4-1 van Cambuur, die kwam op naam van Balk.

Het laatste kwartier kwam Diego van Oorschot in het veld voor Engels, die een gretige indruk maakte tijdens zijn eerste optreden voor Heracles.

Elias Sierra

Bij Heracles ontbrak Elias Sierra in de selectie. De Belgische middenvelder is in onderhandeling met een andere club, de transfer zal naar verwachting begin komende week bekend worden gemaakt.

Heracles speelt dinsdag de volgende oefenwedstrijd. Tegenstander in Almelo is dan FC Emmen. Het duel op Erve Asito begint om 19.00 uur.

Cambuur Leeuwarden - Heracles Almelo 4-1 (1-1)

12. Sonnenberg 0-1, 14. Uldrikis 1-1, 77. Smit 2-1, 102. Smit 3-1. 110. Balk 4-1

Opstelling Heracles, eerste helft: Bucker, Bakboord, Bultman, Sonnenberg, Willems, Ouahim, De Keersmaecker, Ibrahimoglu, Limbombe, Hornkamp, Hansson.

Opstelling Heracles, tweede helft: Jansink (90. Jalving), Wieckhoff, Cestic, Olde Keizer, Roosken, Vejinovic, Scheperman, Engels (105. Van Oorschot), Wehmeyer, Satriano, Nankishi.