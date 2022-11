‘Heracles kunnen we (alvast) feliciteren en voor Zerrouki gaan meer grote clubs zich melden’

De Ballen VerstandDe Keuken Kampioen Divisie draaide, in tegenstelling tot de eredivisie, nog volop het afgelopen weekeinde. Met wéér een rimpelloze zege voor Heracles. Bijna halverwege de competitie is één ding volgens de voetbalwatchers van De Ballen Verstand wel duidelijk: „We kunnen Heracles en PEC Zwolle alvast feliciteren met de promotie naar de eredivisie.”

Heracles-watcher Ralph Blijlevens zag de Almelose koploper in eigen huis voor de zevende maal winnen, TOP Oss had op Erve Asito helemaal niets in te brengen. De ploeg van trainer John Lammers speelde een solide en gedegen wedstrijd, waarin het hooguit wat meer had kunnen - en mogen - scoren.

Na de zestiende speelronde geeft de ranglijst een helder beeld: Heracles en PEC Zwolle steken er kwalitatief met kop en schouders bovenuit, de twee ploegen zijn de beste in de KKD en spelen volgend seizoen opnieuw in de eredivisie. Aldus Blijlevens en zijn collega Leon ten Voorde, die benieuwd is wat er in de komende windowtransfer kan gaan gebeuren met FC Twente-sterspeler Ramiz Zerrouki.

Ondanks dat de Enschedese nummer vijf van de eredivisie al aan de winterstop bezig is, wist Ten Voorde nog genoeg ter tafel te brengen over FC Twente. Op de dag van de eerste wedstrijd van het Nederlandse elftal op het WK in Qatar kwam het omstreden kampioenschap natuurlijk ook nog ter sprake. Net als de voormalige voorzitter van FC Twente, die volgens Ten Voorde veel gelijkenissen vertoonde met het gedrag van TV-coryfee Matthijs van Nieuwkerk.