Heracles laat De Graafschap kansloos in besloten oefenduel op Erve Asito

Verloor afgelopen seizoen Heracles in Doetinchem nog met 5-3 in de Keuken Kampioen Divisie van De Graafschap, ditmaal waren de Superboeren kansloos in Almelo. Voor de formatie van trainer John Lammers scoorden in de eerste helft Emil Hansson en Antonio Satriano. Na een uur spelen troffen invallers Mo Sankoh en Diego van Oorschot het doel van de bezoekende ploeg.

Met name de wisselspe­lers kregen een kans om mij in een wedstrijd te overtuigen. Daarin is niet iedereen geslaagd, ik had meer van ze verwacht John Lammers, trainer Heracles

Met het wedstrijdloze weekeinde voor de boeg wilde Lammers al zijn selectiespelers aan het werk zien. Zo keepte nieuwkomer Fabian de Keijzer negentig minuten. Vaste doelman Michael Brouwer keek toe op de tribune hoe De Keijzer lange tijd zijn hok schoonhield, maar in de 68ste minuut kansloos was op een strakke inzet van Elie Raterink. Het laatste half uur maakte De Keijzer plaats voor Robin Jalving.

De Keersmaecker

Heracles begon de wedstrijd met een groot aantal basisspelers, maar was niet compleet. Middenvelder Brian De Keersmaecker werd uit voorzorg aan de kant gehouden, de Belg had lichte liesklachten. Mario Engels geniet van een vrije week en rechtsback Navajo Bakboord is op pad met de nationale selectie van Suriname. Zij werden tegen De Graafschap vervangen door Marko Vejinovic, Thomas Bruns en Jannes Wieckhoff. Stijn Bultman ontbrak eveneens, hij is alsnog toegevoegd aan het Nederlandse team onder 19 jaar.

Volledig scherm Rechtsback Jannes Wieckhoff, de vervanger van de wegens interlandverplichtingen afwezige Navajo Bakboord, had zijn handen vol aan zijn tegenstander van De Graafschap. Heracles won het besloten oefenduel uiteindelijk met 4-1. © NESimages

De elf bestond in de eerste zestig minuten dus uit: Fabian de Keijzer; Jannes Wieckhoff, Sven Sonnenberg, Justin Hoogma, Jetro Willems; Marko Vejinovic, Thomas Bruns, Anas Ouahim; Bryan Limbombe, Antonio Satriano en Emil Hansson.

Wisselingen na rust

Na een uur spelen wisselde Lammers het leeuwendeel van de ploeg. In de achterhoede maakten Willems, Hoogma en Sonnenberg plaats voor Ruben Roosken, Chiel Olde Keizer en Sava Cestic. Sem Scheperman nam de plaats in van Ouahim, terwijl voorin Diego van Oorschot, Mo Sankoh en Abed Nankishi aan het werk mochten.

Het laatste half uur van de oefenwedstrijd bracht Lammers nog vier wisselspelers het veld in: Robin Jalving op doel voor De Keijzer en Lasse Wehmeyer, Sylian Mokono en Melih Ibrahimoglu voor Vejinovic, Wieckhoff en Bruns.

Volledig scherm Ruben Roosken nam na de rust de plek in van Jetro Willems op de linksbackpositie in de besloten oefenwedstrijd van Heracles tegen De Graafschap. In Almelo werd het donderdagmiddag 4-1. © NESimages

Heracles had in de eerste helft geen kind aan De Graafschap, maar in het tweede uur waren de rollen omgedraaid en namen de Superboeren de regie in hun handen. Dat leidde tot diverse kansrijke aanvallen, die meestal op tijd gepareerd konden worden. Alleen op de inzet van Raterink was De Keijzer kansloos.

Meer verwacht

„Ik wilde vandaag zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. Met name de wisselspelers kregen een kans om mij in een wedstrijd te overtuigen. Daarin is niet iedereen geslaagd, ik had meer van ze verwacht”, sprak Lammers na afloop.