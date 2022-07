Heracles onderuit in oefenduel tegen SC Verl

Heracles Almelo heeft vrijdagavond het derde oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. In en tegen het Duitse SC Verl werd het 3-1 voor de gastheren. Voor Heracles scoorde Armenteros vanaf de elf meter.

Voor de ploeg van trainer John Lammers was de wedstrijd de eerste van twee, waarmee het trainingskamp in Billerbeck wordt afgesloten. Zaterdag ontvangt de Almelose formatie Preussen Münster op het trainingscomplex in Billerbeck. Na zeven trainingen stond het duel tegen SC Verl, uitkomend in de 3e Liga, op het programma.

Volledig scherm Orestis Kiomourtzoglou in de eerste zestig minuten in actie tegen SC Verl. © Nesimages/Michael Bulder

Heracles had het aan doelman Michael Brouwer te danken dat het niet tegen twee tegendoelpunten aan was gelopen. Na een rommelige openingsfase, waarin het tempo - net als het aantal fouten - hoog lag, reageerde de keeper alert op twee harde schoten op zijn doel. Dat deed hij in de 14de en 15de minuut.

Penalty ingetrokken

Drie minuten later was het wel raak. Voor Heracles, nadat Samuel Armenteros een penalty had benut. Die was gegeven na een overtreding in de zestienmeter van SC Verl. De Zweedse spits schoot onberispelijk raak. Kort daarop floot de scheidsrechter opnieuw voor een strafschop, ditmaal voor de gastheren. Heracles-verdediger Sven Sonnenberg zou een overtreding hebben gemaakt, maar Verl-speler Mateo Biondic gaf eerlijk aan dat daar geen sprake van was. Daarop werd de penalty ingetrokken.

Het was Heracles, dat via snelle combinaties aan de zijkanten, steeds vaker voor het doel van Verl opdook. Het lukte de zwartwitten echter niet voor de rust de score nog te verhogen.

Kort na aanvang van de tweede helft, waarin Heracles met dezelfde elf spelers was begonnen, had de ploeg het opnieuw aan Brouwer te danken dat de 0 nog steeds achter SC Verl op het scorebord stond. In de 52ste minuut kon Brouwer echter niet voorkomen dat de gastheren raak schoten vanaf de penaltystip. Daar ging een zuivere overtreding aan vooraf: 1-1.

Elf wissels

In de zestigste minuut worden de elf starters vervangen door elf nieuwe spelers. Dat gaat niet geheel vlekkeloos, want nog geen vijf minuten later moet doelman Robin Jalving al tweemaal de bal uit het net halen. In de 64ste en 65ste minuut scoort SC Verl tweemaal op rij.

Volledig scherm Bilal Basacikoglu was een van de elf spelers die het laatste half uur mochten spelen tegen SC Verl. © Nesimages/Michael Bulder

In het restant van de wedstrijd, die wat grimmig werd en zelfs nog een opstootje kende, slaagde Heracles er niet in nog iets aan de achterstand te doen. Een voorzet van Basacikoglu werd door Bakis net over gekopt.

Heracles begon met de volgende elf spelers aan de wedstrijd in Verl:

Brouwer, Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Roosken, Kiomourtzoglou, Schoofs, Ouahim, Laursen, Hansson en Armenteros.

Heracles na de wissels in de 60ste minuut:

Jalving, Polley, Driezen, Les, Olde Keizer, Scheperman, Sierra, Ibrahimoglu, Basacikoglu, Bakis en Marhoum.

SC Verl - Heracles Almelo 3-1 (0-1)

18. Armenteros (pen) 0-1, 53. Probst (pen) 1-1, 64. Akono 2-1, 65. Wolfram 3-1.