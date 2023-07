Heracles opent oefencampagne op ‘oale groond’ met 5-1 zege op Almelose selectie

Andy Murray weet niet zeker of hij nog terugkeert op Wimbledon: ‘Vroege uitschake­lin­gen helpen niet’

Andy Murray is er niet van overtuigd dat hij volgend jaar terugkeert op Wimbledon. De tweevoudig kampioen, 36 jaar oud inmiddels, verloor vrijdag in de tweede ronde in een lange vijfsetter over twee dagen van de twaalf jaar jongere Griek Stefanos Tsitsipas.