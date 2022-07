Heracles schrapt oefenduel en past training aan

‘Kattenmeppâh’ Tom Beugels­dijk is de hedendaag­se John de Wolf bij Helmond Sport: ‘Ik ga hier slopen’

Sinds zaterdag weet iedereen in Helmond het: Tom Beugelsdijk (31) is ‘een kattenmeppâh.’ In het spoor van de Hagenees, die bijna struikelt over de mascotte, de clubfotograaf ‘Thomas Verheydt’ noemt en ‘Vur welleke club bende gai’ zingt. En hij wordt ook nog vergeleken met John de Wolf.

17 juli