Heracles sluit trainingskamp Billerbeck af met nederlaag tegen Preussen Münster

Na zeven trainingen, een bosloop en een boksclinic stond in het Duitse Billerbeck vrijdagavond nog een pittige oefenwedstrijd op het programma. Tegenstander Preussen Münster, uitkomend in de Regional West, is al enkele weken langer bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waardoor de technische staf van de Almelose club het duel vooraf bestempelde als een zware training.

Stijn Bultman

Heracles begon aan de eerste helft, die een uur duurde, met een ten opzichte van het afgelopen seizoen vrijwel geheel gewijzigde opstelling. Alleen doelman Michael Brouwer en centrale verdediger Sven Sonnenberg stonden op hun bekende plek. De positie van de geblesseerde Justin Hoogma werd ingevuld door Academie-speler Stijn Bultman, de 19-jarige inwoner van Raalte. De beide backs waren de nieuwkomers Jetro Willems en Jannes Wieckhoff.

Volledig scherm Anas Ouahim vormde met Sem Scheperman en Marko Vejinovic het middenveld in de eerste helft tegen Preussen Münster. © Nesimages

Dat de defensie verre van ingespeeld is, bleek al na dertien minuten. Heracles keek tegen een 2-0 achterstand aan. Een voorzet van rechts werd door de Duitse spits Gerrit Wegkamp in één keer op de pantoffel genomen en onhoudbaar tegen het net gejaagd. Dat was in de zesde minuut. Diezelfde Wegkamp verdubbelde in de dertiende minuut de score naar 2-0.

Rakelings naast

Het eerste wapenfeit van Heracles kwam in de achttiende minuut op naam van Jizz Hornkamp. De van Willem II overgekomen spits wist een voorzet van Willems niet succesvol af te ronden, zijn schot ging rakelings voorlangs. Na 45 minuten bracht trainer John Lammers twee verse spelers in het veld: Hornkamp en Abed Nankishi werden naar de kant gehaald voor Elias Sierra en Melih Ibrahimoglu.

Volledig scherm Kopduel tussen Brian De Keersmaecker en zijn tegenstander van Preussen Münster. © Nesimages

Na een knappe redding van Michael Brouwer in een één-op-één-situatie zorgde Jetro Willems voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Heracles. De linksback haalde in de zestien hard uit: 1-2. Vlak voor het rustsignaal bracht Anas Ouahim de stand op 2-3, nadat Preussen Münster kort daarvoor de marge weer had vergroot.

Andere elf namen

In de tweede helft, die wederom zestig minuten duurde, kwamen elf andere spelers in het veld bij Heracles en nam Thomas Bruns de aanvoerdersband over van Sonnenberg. Preussen Münster wist al snel het doel te vinden en verruimde daarmee de voorspron naar 4-2. Wat volgde was een periode waarin beide ploegen geen echte kansen wisten te creëren.

Rode kaart

Halverwege de tweede helft kwam Heracles met een man minder te spelen in het vriendschappelijke duel, nadat Antonio Satriano de rode kaart kreeg na een charge op zijn directe tegenstander. De Italiaan werd vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie ook al eens met rood van het veld gestuurd. Na nog een gele kaart voor Thomas Bruns nam de irritatie over de arbitrage wat toe in het veld. Daarvoor hadden bij Almelose zijde Vejinovic en Ruben Roosken al een gele prent gekregen.

Cambuur

Gescoord werd er niet meer in de tweede helft, waardoor het duel eindigde met een 4-2 nederlaag voor Heracles. De ploeg traint zaterdagmorgen nog in Billerbeck, waarna ‘s middags de terugreis naar Almelo volgt. Volgende week zaterdag speelt Heracles de volgende oefenwedstrijd, uit bij Cambuur Leeuwarden.

Volledig scherm Rechtsback Jannes Wieckhoff maakt een aanval van Preussen Münster onschadelijk. © Nesimages

Preussen Münster - Heracles 4-2 (3-2)

Opstelling Heracles, eerste helft: Brouwer, Wieckhoff, Sonnenberg, Bultman, Willems, Vejinovic, Scheperman, Ouahim, Nankishi (45. Ibrahimoglu), Hornkamp (45. Sierra), Hansson.

Opstelling Heracles, tweede helft: Bucker, Polley, Cestic, Bakboord (Polley), Roosken, Bruns, De Keersmaecker, Satriano, Limbombe, Van Oorschot, Wehmeyer,