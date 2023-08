Heracles speelt in op vertrek doelman Koen Bucker en haalt Fabian de Keijzer (FC Utrecht) in huis

Koen Bucker, het vorig seizoen in Almelo tweede keuze achter Michael Brouwer, is momenteel in gesprek met een andere club. De verwachting is dat de sluitpost op korte termijn vertrekt uit Almelo. In de wandelgangen wordt gesproken over Roda JC als nieuwe werkgever.

Om toch over voldoende goede doelmannen te beschikken, heeft Heracles snel gehandeld en Fabian de Keijzer in de Domstad opgehaald. Tot tevredenheid van technisch directeur Nico-Jan Hoogma. „Met Fabian hebben we een talentvolle keeper in huis gehaald. Hij heeft alle nationale jeugdteams van de KNVB doorlopen en al wedstrijden in de benen op Eredivisie-niveau.”

Zestien wedstrijden eredivisie

De Keijzer, die is vastgelegd tot medio 2027, doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht. Bij die club speelde hij sinds 2011. In 2022 maakte de doelman zijn eredivisie-debuut voor FC Utrecht. In totaal kwam De Keijzer uit in zestien eredivisiewedstrijden. Bovendien speelde hij 62 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden met de beloftenploeg van FC Utrecht.

„Voor mij is dit een goede vervolgstap in mijn carrière”, aldus de nieuwste aanwinst. „Heracles toonde veel interesse en dat straalt vertrouwen uit. Het is een familieclub met een mooi verleden en goede faciliteiten. Daarnaast kunnen jonge spelers zich hier uitstekend ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om hier te spelen.”

De Keijzer gaat in Almelo spelen met rugnummer 16.

Technisch directeur Hoogma zegt dat Heracles heeft meegewerkt aan een vertrek van Bucker. „Vorig seizoen wilden wij hem absoluut houden, want we hadden twee goede keepers nodig in de KKD. Nu kreeg Bucker van ons de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een andere club.”