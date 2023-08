Heracles-spits Hornkamp lange tijd aan de kant

Met video Victor Kiplangat bezorgt Oeganda goud op marathon, deceptie voor Abdi Nageeye: ‘Ik had pap in de benen’

Vandaag worden op de WK atletiek de laatste medailles verdeeld. In alle vroegte deed Abdi Nageeye in een warm Boedapest een gooi naar eremetaal op de marathon, maar hij moest de strijd na 27 kilometer staken. Het goud ging naar Victor Kiplangat (23) uit Oeganda. Bij de afsluiting van het WK is het voor de Nederlandse estafetteploegen vanavond op de 4x400 meter het moment van de waarheid. Dat volg je vanavond hier in ons liveblog.