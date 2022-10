Heracles-trainer John Lammers gaat maar met één reden naar Kerkrade: ‘We willen het bekerduel tegen Roda JC winnen’

Iga Swiatek imponeert met wéér een titel: ‘Morgen ga ik genieten van het strand’

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft in San Diego haar achtste toernooizege van dit jaar geboekt. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale op het Amerikaanse hardcourt de Kroatische qualifier Donna Vekic in drie sets: 6-3, 3-6, 6-0. Swiatek kreeg als beloning niet alleen een glazen trofee, maar ook een surfboard.

8:22