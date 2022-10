Heracles-trainer Lammers kijkt uit naar topper tegen PEC Zwolle: ‘Wedstrijd komt op goed moment voor ons’

Heracles is klaar voor de topper vrijdagavond tegen PEC Zwolle. De Almelose koploper neemt het in de Overijsselse hoofdstad op tegen de nummer twee van de eerste divisie. „Je kunt wel zeggen dat de wedstrijd voor ons op een goed moment komt. Maar dat geldt ook voor PEC”, blikt Heracles-trainer John Lammers vooruit.

Met de eerste periodetitel op zak - ‘dat hebben wij met de technische staf gevierd en de spelers onderling’ - wacht Heracles de runner-up in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is een ploeg die de laatste drie duels heeft verloren. „Je kunt ook zeggen dat voor PEC Zwolle de wedstrijd tegen ons op een goed moment komt. Die ploeg heeft een slechte serie achter de rug en dan kan juist een duel tegen de koploper ze uit dat wak helpen. Terwijl voor ons geldt dat wij de periodetitel hebben gepakt en ook tegen Zwolle weer voor een overwinning gaan.”

Quote Voor de start van de competitie had iedereen het over clubs als ADO Den Haag en De Graafschap het ook goed zouden gaan doen. Wie had nou verwacht dat die zo laag zouden staan na tien wedstrij­den? John Lammers, Trainer Heracles

De tegenstander hanteert een andere speelwijze dan Heracles, weet Lammers. „Zij spelen meestal in een 3-5-2-formatie. Wij gaan ons niet aanpassen, blijven ons eigen spel spelen, maar houden wel rekening met hun manier van voetballen. Dat betekent dat onze manier van opbouw of drukzetten wat anders zal zijn dan we gewend zijn. Daar hebben we de hele week op getraind en hebben we ook veel met de aanvallers en verdedigers over gesproken. We weten wat we moeten doen, zijn voorbereid op hoe PEC zou kunnen gaan spelen. Nu is het afwachten wat zij vrijdagavond gaan doen”, aldus Lammers, die zelf vasthoudt aan zijn 4-3-3-opstelling.

Behalve de langdurig geblesseerde Robin Polley kan Lammers in Zwolle niet beschikken over Abed Nankishi. De Duitse huurling is vanwege een blessure niet van de partij. Zijn plek op de reservebank wordt ingenomen door Lasse Wehmeyer, de jeugdspeler van de FC Twente/Heracles Academie die afgelopen vrijdag tegen De Graafschap een goede indruk maakte op de oefenmeester.

Reeks goede tegenstanders

Met PEC Zwolle breekt voor Heracles een reeks wedstrijden aan tegen - in principe - betere tegenstanders. Van de tien gespeelde wedstrijden kwamen de meeste ploegen uit het rechterrijtje. Na PEC volgen nog competitieduels tegen FC Eindhoven, Almere City, Willem II en NAC. Het lijstje zegt Lammers niet zo veel, laat hij daags voor het treffen tegen de nummer twee weten. „Voor de start van de competitie had iedereen het over clubs als ADO Den Haag en De Graafschap het ook goed zouden gaan doen. Wie had nou verwacht dat die zo laag zouden staan na tien wedstrijden? De eerste vijf wedstrijden had je nog niet echt een ranglijst, die begint zich nu een beetje te vormen. Maar makkelijke wedstrijden heb je niet in deze competitie. Den Bosch wint makkelijk van Willem II, maar had daarvoor nog niets gewonnen. En iedereen ging er toch vanuit dat PEC wel zou winnen van Dordrecht? Misschien is het wel makkelijker om tegen een goede club te spelen als tegen een ploeg die toch niets te verliezen heeft.”

Wat dat betreft kan de ontmoeting vrijdagavond spektakel opleveren. „De nummer één tegen de nummer twee; dat kan een mooie pot worden”, aldus Lammers. Wint Heracles, dan staat het acht punten los van PEC Zwolle. Nummer drie MMV Maastricht volgt ook op vijf punten.

PEC Zwolle - Heracles, vrijdagavond 20.00 uur Scheidsrechter: Dieperink Bijzonderheden: Abed Nankishi en Kasper Lundig zijn nog niet inzetbaar, net als de langdurig geblesseerde Robin Polley. Voor de rest beschikt trainer John Lammers over een fitte selectie. Vermoedelijke opstelling Heracles: Brouwer, Mokono, Rente, Hoogma, Roosken, Vejinovic, Schoofs, Bruns, Hansson, Armenteros, Laursen.