Heracles-trainer Lammers: ‘Waken voor onderschatting tegen NAC’

De Almelose koploper van de Keuken Kampioen Divisie gaat uit van de ‘volle buit’ tegen NAC en vervolgens TOP Oss. Beide wedstrijden worden op het eigen Erve Asito gespeeld. „Als we tweemaal winnen, dan is dat heel normaal. Dat wordt van ons verwacht. Speel je gelijk of verlies je zelfs, dan hebben we het niet goed gedaan. Daarom zullen we er vrijdagavond gelijk vol gas erop klappen. De spelers moeten scherp zijn”, aldus de oefenmeester van Heracles.

Lammers en zijn mede-stafleden hebben een fijne week achter de rug, na de gelukkige - en belangrijke - zege een week eerder tegen Willem II. In Tilburg werden in de laatste minuut van de officiële speeltijd de drie punten over de streep getrokken. Lammers: „Het was een relatief rustige week, maar als technische staf zijn wij voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van het elftal. Wat dat betreft zijn we altijd bezig. Ons voetbalproces moet nog steeds dominanter worden, daar wordt aan gewerkt. Natuurlijk gaat het in eerste instantie altijd om winnen, daarna kijk je naar de manier waarop dat gedaan is.”

Tegendoelpunt

In Tilburg kwam Heracles kort na aanvang van de tweede helft op achterstand, Willem II scoorde in de 48ste minuut uit een corner. Een week eerder gebeurde zag Lammers zijn team in Almere tweemaal een tegendoelpunt krijgen, eveneens in de openingsfase van de tweede helft. Moet Heracles niet oppassen dat dit ‘een dingetje’ gaat worden in de ploeg? Lammers vindt van niet. „Dat wordt het pas, wanneer je er heel veel aandacht aan gaat besteden. Dat zal ik niet doen, ik richt me meer op het spel. Tegen Almere gaven we in korte tijd een voorsprong weg, in Tilburg was er van paniek na het tegendoelpunt geen sprake. Ik zag dat het gedrag van onze jongens niet veranderde. Ze bleven hun rug rechten en vol gaan voor de kansen. Die kwamen er ook. Neemt niet weg dat we alle tegendoelpunten uitvoerig hebben doorgesproken en dat de opdrachten in het veld beter worden uitgevoerd.”

Twee weken stil

Na NAC Breda wacht op zaterdag (!) 19 november TOP Oss. Vervolgens ligt de Keuken Kampioen Divisie vanwege het WK voetbal in Qatar twee weken stil. De eerstevolgende wedstrijd van Heracles is zondag 11 december, als Heracles opnieuw in Kerkrade tegen Roda JC aan de bak moet. De laatste wedstrijd van 2022 is op vrijdag 16 december, als FC Dordrecht in Almelo op bezoek komt. Daarna begint de winterstop, die duurt tot vrijdag 6 januari.

Heracles - NAC Breda, vrijdagavond 20.00 uur Scheidsrechter: Higler Bijzonderheden: Verdediger Mateo Les is na zijn schorsing weer terug in de wedstrijdselectie. De operatie aan de enkel van middenvelder Anas Ouahim is geslaagd, de verwachting is dat de Duitser nog zes tot acht weken is uitgeschakeld. Zijn landgenoot Abed Nankishi is op de goede weg terug, maar de komende twee wedstrijd komen voor hem nog te vroeg. Verwachte opstelling Heracles: Brouwer, Rente, Sonnenberg, Hoogma, Roosken, Bruns, Vejinovic, Schoofs, Laursen, Armenteros en Hansson.