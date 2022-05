Heracles-trainer Wormuth na nederlaag tegen RKC: ‘We leven nog’

Heracles-trainer Frank Wormuth had woensdagavond ondanks de 2-0 nederlaag in Waalwijk tegen RKC geen reden bij de pakken neer te gaan zitten. „Nu mogen we teleurgesteld zijn, maar morgen niet meer. We leven nog, hebben handhaving nog steeds in eigen hand.”

Terwijl heel RKC Waalwijk in het stadion de zege op de Almeloërs vierde, waarmee de Brabanders zich veilig speelden, mokte Heracles Almelo na. Nee, zei Frank Wormuth kort na afloop van de wedstrijd, met de spelers had hij nog niet gesproken. Maar naar de gemoedstoestand van zijn selectie na de kansloze nederlaag kon hij wel raden. De Duitse oefenmeester zelf weigerde met te gaan in een negatieve sfeer. „We hebben nog steeds een kans. We verliezen twee uitwedstrijden, twee van de drie finales. Blijft er nog één over. Ik zie nog licht aan het einde van de tunnel. Nee, dat is geen klein vlammetje, maar een duidelijk licht.”

Hulp van NEC

Zondag wacht op Erve Asito Sparta Rotterdam, de ploeg die - ook - strijd tegen degradatie maar wel de punten weet te pakken. Ook in de allerlaatste speelronde van de competitie heeft Heracles aan één punt genoeg om volgend seizoen opnieuw in de eredivisie te spelen. „We hebben het nog steeds in eigen hand”, herhaalde Wormuth opnieuw. „Direct en indirect, want NEC kan ons helpen”, wees Wormuth naar het treffen van de nummer acht (en dus play-offs nacompetitie) tegen Fortuna Sittard, de nummer 16 (en dus nacompetitie degradatie) die twee punten minder heeft dan Heracles.

De komende dagen staan volgens de Duitse oefenmeester in het teken van herstellen. Zowel in fysieke als in mentale zin. „Vanavond mogen de spelers nog teleurgesteld zijn over deze wedstrijd, morgen (donderdag, red.) niet meer. Vanaf dan moeten ze zich richten op de laatste finale. Thuis tegen Sparta. De beslissende wedstrijd.”

Een cadeautje

Overigens noemde Wormuth de openingstreffer van RKC Waalwijk woensdagavond ‘een cadeautje’ van zijn ploeg. „Nota bene van onze beste man! Luca (De la Torre, red.) passt de bal zomaar in de voeten van RKC”, sprak de Heracles-trainer vertwijfeld. Tot aan dat moment controleerde Heracles de wedstrijd en kwam RKC er vrijwel niet aan te pas. Na de achterstand was Heracles niet bij machte om het eigen spel te spelen, waarvan RKC dankbaar profiteerde.