Heracles verslaat op Papendal Vitesse in vermakelijk oefenduel: ‘Ik heb een leuke pot gezien’

Na een week van veel tactische trainingen begon Heracles aan de oefenwedstrijd in een aangepaste opstelling. Zo ontbraken vanwege lichte blessures Sven Sonnenberg, Mario Engels en Abed Nankishi. Voor het trio speelden Stijn Bultman, Antonio Satriano en Bryan Limbombe.

Na zijn debuut in de eredivisie in de tweede speelronde thuis tegen NEC was er op Papendal dus een basisplaats voor Bultman. De jonge verdediger speelde opnieuw een solide wedstrijd en zag dat de defensie van Heracles de zaken goed voor elkaar had.

Trainer Lammers was ook blij dat Satriano weer eens negentig minuten in de benen had. „Vorige week tegen NEC zag je dat Mario Engels toch niet echt een spits is, ik zie in hem veel meer een tien of een speler die van de zijkanten komt”, sprak de oefenmeester na afloop. „Satriano is nog niet op het niveau om Jizz Hornkamp (de beoogde eerste spits, red.) te vervangen, daarom is het heel goed voor hem om een volledige wedstrijd te spelen. Daar was dit duel een heel mooi moment voor.”

Heel compact

Lammers was dik tevreden met de prestatie van zijn team tegen de Arnhemse club, die na twee speelronden op eveneens drie punten staat. „We hebben deze week op een aantal dingen hard getraind en ik was blij dat ik dat vandaag terugzag in de wedstrijd. Zoals bijvoorbeeld heel compact bij elkaar blijven. Zowel aanvallend als ook verdedigend. Met name in de laatste fase van de wedstrijd tegen NEC zag je dat ons veld heel erg lang was. Daar hebben we de afgelopen dagen veel aandacht aan besteed”, aldus de oefenmeester.

Satriano ronde in de tweede helft een prima voorzet van Emil Hansson doeltreffend af, de Italiaanse spits stond op de juiste plek om de bal van de Zweedse flankspeler binnen te kunnen tikken. Even later bracht Justin Hoogma de stand op 2-0 voor Heracles. De aanvoerder kopte bij de tweede paal een vrije trap van Marko Vejinovic binnen.

Volledig scherm Op het trainingscomplex van Vitesse op Papendal speelde Heracles vrijdagmiddag een besloten oefenduel met de Arnhemse club. Heracles won met 2-0. © Ralph Blijlevens

Tegenstander Vitesse wist geen indruk te maken en was sporadisch in de buurt van het Almelose doel. Met een redding in de eerste helft wist keeper Michael Brouwer een goal van de Arnhemmers te voorkomen, zijn vervanger in de tweede helft Fabian de Keijzer hield eveneens zijn hok schoon.

Sava Cestic

Lammers: „Ik ben ook blij dat Hoogma weer negentig minuten heeft gespeeld”, sprak de trainer over zijn aanvoerder, die een groot deel van de voorbereiding de mist in zag gaan vanwege een blessure. „Maar dat geldt ook voor Limbombe, die ik veel aan het werk heb gezien vandaag, en bijvoorbeeld Sava Cestic. Stijn Bultman deed het opnieuw goed, maar Cestic laat dat gelukkig ook zien als invaller. Dat zijn voor mij allemaal pluspunten.”

Heracles speelde oefenwedstrijd omdat de Almeloërs dit weekeinde geen eredivisieprogamma hebben. De geplande wedstrijd tegen AZ is verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van de Alkmaarders. De eerstvolgende competitiewedstrijd van Heracles is zaterdag 2 september, thuis (21.00 uur) tegen Excelsior.

Vitesse - Heracles 0-2 (0-0)

59. Satriano 0-1, 79. Hoogma 0-2

Heracles: Brouwer (46. De Keijzer); Bakboord (65. Wieckhoff), Bultman (46. Cestic), Hoogma, Willems (46. Roosken); De Keersmaecker (46. Vejinovic), Bruns (60. Scheperman), Ouahim (60. Van Oorschot); Limbombe (80. Ibrahimoglu), Satriano, Hansson (60. Wehmeyer).