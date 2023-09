Heracles wint van ongeslagen Excelsior; nieuwste aanwinst Sankoh scoort bij z’n debuut

Net als in de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen (twee weken geleden tegen NEC) lukte het Heracles een achterstand om te zetten in een zege. Met twee overwinningen uit drie gespeelde wedstrijden kent de promovendus een prima start van de terugkeer in de eredivisie.

Eerste wapenfeit

Geheel tegen de verhouding in was het Excelsior dat de score in Almelo opende. Het doelpunt van de bezoekers was in de negentiende minuut het eerste wapenfeit van Excelsior in de wedstrijd. Daarvoor heerste Heracles, dat in een aantrekkelijke openingsfase een aantal kansen wist te creëren en gevaarlijk was in het doelgebied van Stijn van Gassel. Heracles lukte het niet te scoren.

Het tempo van het duel zakte wat in, waarna Heracles ook nog eens het tegendoelpunt gescoord zag worden door de Griekse aanvaller Nikolas Agrafiotis. De topschutter moest zich even later geblesseerd laten wisselen.

Bijgekomen van de schrik voerde Heracles de druk in de eerste helft weer wat op. Na een half uur spelen belandde een voorzet van Mario Engels te ver achter Bryan Limbombe en was Antonio Satriano in de 35ste dicht bij een doelpunt, na een goede actie van de opkomende linksback Jetro Willems.

Snelle rush

Ook Emil Hansson wist zijn directe tegenstander bij vlagen te verrassen. Vijf minuten voor het rustsignaal produceerde de Zweedse aanvaller een snelle rush, dook hij vanaf de flank naar binnen, maar schoot hij uiteindelijk net naast in de verre hoek.

Na de thee lukte het Heracles om op gelijke hoogte te komen. In de 54ste minuut rondde Limbombe een actie tussen Hansson en Willemsen goed af: 1-1.

2-1 op het scorebord

Niet veel later kwam Heracles tegenover tien man van Excelsior te staan, nadat Lazaros Lamprou een tweede gele kaart kreeg wegens commentaar op de leiding. Gesteund door het publiek op Erve Asito ging Heracles op jacht naar de tweede treffer, die er ook kwam. Aanvoerder Justin Hoogma zette de 2-1 op het scorebord, nadat hij een voorzet van Hansson achter doelman Van Gassel kopte.

Mo Sankoh

Met de voorsprong haalde Lammers Satriano naar de kant. Zijn vervanger was de meest recente aanwinst: VfB Stuttgart-huurling Mo Sankoh. Die had voor een droomstart kunnen zorgen, maar zijn eerste actie - een solo door de Excelsior-verdediging - leverde niet het gewenste resultaat op.

Dat lukte hem wel in de 86ste minuut, toen Sankoh zijn debuut in Almelo bekroonde met een fraai doelpunt: 3-1. Nog geen minuut later wist hij opnieuw het net te vinden, maar scheidsrechter Kooij keurde het doelpunt af wegens een eerder gemaakte overtreding.